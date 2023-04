Im Abschiedskonzert begeisterte Via Matto

Der VogelfreiRAUM in Rankweil war aus dem Häuschen. Kwerbeet spielt für Rankweiler Sozialaktion.

RANKWEIL. Vor einem Jahr spielte die Musikgruppe Via Matto bereits ein Abschiedskonzert im vogelfreiRAUM in der vorderen Ringstraße in Rankweil. Dieser Veranstaltungssaal hat sich für diesen letzten Gig angeboten, befindet sich doch auch der Proberaum in Rankweil. Damals hatte sich die Band bereits aufgelöst und sich dann doch noch entschieden ein weiteres Mal aufzutreten. Bei der Vorbereitung auf dieses Konzert lief es so gut, dass die Lust zum weiter machen wiederkam. Die vier Musiker Ingrid Maria Köchle aus Altenstadt, die Rankweiler Bernhard Jehle und Ronald Pschenitschnigg und Wolfgang Madlener ursprünglich aus Schlins könnten nun am vergangenen Ostern-Wochenende im VogelfreiRAUM wirklich zum letzten Mal vor einem großen Publikum für große Begeisterung gesorgt haben. Die Indie-Rockband gibt es seit 14 Jahren. Ein großer Fundus von Eigenkompositionen ist in dieser Zeit zusammengekommen und sie begeistern mit einer wunderbaren Stimme von Sängerin und Gitarristin Ingrid Maria Köchle, drei E-Gitarren, Bass und Schlagzeug. Mit dem vogelfreiRAUM verbinden nicht nur die aus Rankweil stammenden Bandmitglieder Ronald Pschenitschnigg und Bernhard Jehle nostalgische Erinnerungen. Auch Ingrid Köchle aus Altenstadt hat Wurzel in Rankweil, wo deren Großmutter geboren ist. Schuhe kaufte man damals im Schuhhaus Vogelsberger, umso mehr freut es die Musikerin, dass dieses Gebäude so liebevoll umgestaltet wurde und nun ein beliebter und belebter Platz zum Wohlfühlen auf den verschiedensten Linien ist.