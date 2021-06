illwerke vkw steigt in Solarbranche ein.

Die illwerke vkw wird Miteigentümerin am Photovoltaik-Betrieb der DOMA Solartechnik GmbH. Das Unternehmen strebt eine starke Marktstellung im regionalen Photovoltaik-Markt an.

Um das große Potenzial dieses Wachstumsmarktes noch besser nutzen zu können, beteiligt sich die illwerke vkw AG an einem der renommiertesten Solartechnik-Unternehmen Vorarlbergs. Die 1992 gegründete DOMA Solartechnik GmbH befindet sich im Eigentum der Ernst Schweizer AG und beschäftigt am Standort Satteins rund 40 Mitarbeitende, davon gut 20 im Photovoltaik-Betrieb. Die illwerke vkw AG beteiligt sich am Photovoltaik-Betrieb des Unternehmens, um den Ausbau von nachhaltigen Erzeugungsanlagen in Vorarlberg zu intensivieren. Die Ernst Schweizer AG bleibt als Partnerin im Joint-Venture und wird zudem am Standort Satteins weiterhin das Geschäft mit Photovoltaik-Unterkonstruktionen betreiben.