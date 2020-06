Illegales Holz für Ikea-Sitzmöbel verwendet?

Holz, das illegal im ukrainischen Teil der Karpaten geschlägert wurde, soll zur Herstellung von Sitzmöbel verwendet worden sein.

Ikea will freiwillig nur FSC-Holz

Das FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) sollte eigentlich die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards garantieren, ebenso auch eine "gesetzeskonforme Bewirtschaftung der Wälder", wie Addendum schreibt. Das dahinterstehende Gütesiegelinstitut gab aufgrund der Vorwürfe an, nun Untersuchungen einzuleiten. Der schwedische Konzern Ikea ging erst im Vorjahr die Selbstverpflichtung ein, bis 2020 nur noch Holz von FSC-zertifizierten Betrieben zu verwenden, was den Unmut mancher Waldbesitzer ohne dieses Siegel zur Folge hatte.

Holz aus Europas Urwäldern

2018 sollen von der Firma rund insgesamt 3.800 Tonnen Holz an einen Ikea-Produzenten in Rumänien verkauft worden sein, ein Teil davon stamme aus den Karpaten. Die Firma in Rumänien stellt als einer von rund 1.800 Zulieferern mehrere Sitzmöbel aus Holz für Ikea her, der Rechercheplattform vorliegende Zolldaten würden zudem beweisen, dass ein kleinerer Teil der Produktion auch direkt an Ikea verkauft worden sei.