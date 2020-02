Illegal in Wolfurt: Mit falschen Pässen geschnappt

Sonntag griff die Deutsche Bundespolizei drei Ukrainer auf, die illegal einreisen wollten. Sie wohnten und arbeiteten ohne Visum bei einer Vorarlberger Baufirma.

Am Sonntag (9. Februar) kontrollierte die Deutsche Bundespolizei auf der A 96 drei ukrainische Staatsangehörige (27,42 und 44 Jahre alt), die illegal von Vorarlberg kommend nach Deutschland einreisten.

Die drei Personen wiesen sich mit Identitätskarten aus, die sich alle als gefälscht herausstellten. Sie wurden am Mittwoch nach der erfolgten Rückübernahme dem BFA vorgeführt und in Schubhaft genommen. Die weiteren Erhebungen der Polizeiinspektion Wolfurt ergaben, dass die in Wolfurt wohnhaft gewesenen Männer ohne Visum bei einer Vorarlberger Baufirma einer Erwerbstätigkeit nachgingen.