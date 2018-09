Illegal: Alarmanlage der Polizei in Glücksspiellokal

Beamte der Landespolizeidirektion Vorarlberg haben im Vorjahr in Bludenz in einem behördlich geschlossenen Glücksspiellokal ohne Zustimmung des Lokalmieters eine Alarmanlage eingebaut und einige Wochen später demontiert.

Der Mieter des Bludenzer Glücksspiellokals hatte sich vor Gericht nur gegen die Demontage der Alarmanlage beschwert und dabei auf das Menschenrecht auf ungestörtes Wohnen verwiesen. Seiner Maßnahmenbeschwerde hatte zuerst Richterin Isabel Vonbank am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz stattgegeben. Die Amtsrevision der Landespolizeidirektion Vorarl­berg aus Bregenz gegen die Vorarlberger Entscheidung wurde nun am Verwaltungsgerichtshof als unbegründet abgewiesen.