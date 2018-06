ikp Vorarlberg zum zweiten Mal familienfreundlichster Betrieb

Als erstes Unternehmen Österreichs zeichnet das Bundeskanzleramt ikp Vorarlberg zum zweiten Mal mit dem Staatspreis „Familienfreundlichster Betrieb Österreichs“ aus. Bereits im Jahr 2012 gewann die Dornbirner PR-Agentur den Staatspreis in der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Mitarbeiter/innen“.

Work-Life Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das sind für die familienfreundlichsten Betriebe Österreichs nicht nur Schlagwörter. Am 12. Juni zeichnete das Bundeskanzleramt fünf Betriebe für besonders herausragende Leistungen im Bereich familienbewusster Personalpolitik mit dem Staatspreis aus. ikp Vorarlberg gewann nach 2012 nun wieder den Staatspreis in der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Mitarbeiter/innen“. Die Dornbirner PR-Agentur ist somit das erste Unternehmen Österreichs, das diese Auszeichnung zum zweiten Mal erhält. „Dieser Staatspreis freut mich sehr. Gerade auch, weil wir seit dem letzten Staatspreis doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Das zeigt vor allem, dass Familienfreundlichkeit wesentlich zur Wirtschaftlichkeit beiträgt“, erklärt Martin Dechant, Geschäftsführer von ikp Vorarlberg.