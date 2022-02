Ihre Meinung: Wer braut das beste Bier in Vorarlberg?

Vorarlberg hat hervorragende Brauereien, die auch schon mehrfach für ihre Biere national und international ausgezeichnet wurden. Doch was ist euer Lieblingsbier und warum? Muss es ein Spezial-Bier sein oder darf es doch lieber etwas anderes sein? Was schätzt ihr an eurer Lieblingsbier-Marke in Vorarlberg? Jetzt mitdiskutieren - uns interessiert eure Meinung.