Ihre Meinung: Sollte die Impfpflicht abgeschafft werden?

FPÖ Vorarlberg für Abschaffung

Der Vorarlberger FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi fordert am Freitag erneut die sofortige Abschaffung der Covid-19-Impfpflicht und fordert von LH Wallner eine Kehrtwende. "Bei der 2G-Regel hat der Landeshauptmann bewiesen, dass er seine Meinung innert weniger Tage um 180 Grad wechseln kann." Die Impfpflicht habe laut Bitschi zu nichts anderem als zu einer weiteren „massiven Spaltung der Gesellschaft und zu großem Unmut und Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung, nicht nur bei ungeimpften, sondern auf bei vielen geimpften Menschen geführt“, zeigt Bitschi auf. „Und auch angesichts der Entwicklungen mit der weit weniger gefährlichen Omikron-Variante ist ein weiteres stures Festhalten an der Impfpflicht schlicht und ergreifend in keinster Weise argumentierbar. Das muss auch Landeshauptmann Wallner endlich erkennen“, sagt Bitschi.