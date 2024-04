Igeldorf sucht neue Bleibe

Das Igeldorf: Eine Zuflucht für stachelige Freunde

Im Igeldorf in Hörbranz fanden in den letzten drei Jahren über 500 der stacheligen Gesellen eine vorübergehende Unterkunft und wurden bestens versorgt, vielen wurden in der Igelstation das Weiterleben ermöglicht. Zusätzlich richtete die Igelfreundin eine SOS-Igelnotfallklappe ein, in der rund um die Uhr Igelbabys und verletzte Igel abgelegt werden können, die dann von Adele betreut und gerettet werden. Allein in diesem Winter wurden dort über 70 Igel, die dringende Hilfe benötigten, abgebeben. Die Tiere werden liebevoll aufgepäppelt, medizinisch versorgt und auf die Auswilderung vorbereitet. Viele der Igel sind krank, leiden an Parasiten und Hautkrankheiten oder sind verletzt und brauchen das ganze Jahr über besondere Pflege. In ihrer Pflegestation haben die Tiere nach der Behandlung durch eine Tierärztin die Möglichkeit sich zu erholen und bestenfalls wieder ganz gesund zu werden. Der Aufenthalt der Igel in der Pflegestation kann je nach Krankheit bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen, bevor sie wieder für das Leben in Freiheit bereit sind. Zwei dieser Tiere sind Adele Dornig besonders ans Herz gewachsen, Miss Valentina und Sir Henry. Beide wurden wahrscheinlich durch Mähroboter verletzt und beiden mussten jeweils in Bein amputiert werden. Mit diesem Handicap ist ein Leben in der freien Natur kaum möglich und so dürfen beide Igel bei Adele bleiben und ihr Leben genießen. Inzwischen hat das Igeldorf neben den vielen stacheligen Bewohnern auch drei weitere engagierte Helfer, die Adele bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Immer wieder kommen auch Kindergarten- und Schulgruppen im Igeldorf vorbei, um mehr über die stacheligen Mitbewohner und deren Lebensgewohnheiten zu erfahren.