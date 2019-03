IfS-Kontrollausschuss: SPÖ und FPÖ üben Kritik am Land

Am Mittwoch wurde der IfS-Prüfbericht des Landesrechnungshofes im Kontrollausschuss des Landtags diskutiert. Ausschussobmann Daniel Allgäuer (FPÖ) wirft der zuständigen Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) vor, völlig überfordert zu sein.

“Es gab zu wenig Information und zu wenig Kontrolle. So wurde es überhaupt erst möglich, dass dem IfS vom Land zum Teil höhere Tarife zugesagt wurden, als die zugrunde liegenden Kosten für das IfS waren. Bei den Tarifüberprüfungen gibt es massiven Handlungsbedarf. Sich darauf hinauszureden, dass es sich hier um ein ‘komplexes Thema’ handelt, zeigt, dass Landesrätin Wiesflecker mit der Leitung des Sozialressorts offensichtlich völlig überfordert ist”, so die Freiheitlichen.

Laut Allgäuer wurde die im Jahr 2013 in Kraft getretene Sozialfondsrichtlinie zur Steuerung der Leistungsbeziehung zwischen Land und Sozialeinrichtungen nicht entsprechend umgesetzt. Anstatt Kalkulationsgrundlagen mit der notwendigen Vehemenz einzufordern, seien immer wieder Fristverlängerungen seitens des Landes gewährt worden. Dies habe in letzter Konsequenz zu einer Verzögerung der Einführung wichtiger Elemente zur Steuerung der Leistungen geführt.

Kontrolle ist wichtig

Konkret hinterfragt die Sozialdemokratin, warum das Land keine viel enger definierte Regelung für die Rücklagenbildung seiner eigenen Institutionen hat. “Das IfS hat 7 Millionen Euro an Rücklagen gebildet. Das war alles korrekt. Politisch stellt sich aber die Frage, warum das in der Sozialabteilung nicht irgendwann in Frage gestellt wurde. Es hätte den Verantwortlichen doch klar sein müssen, dass das Geld dazu dienen muss, ausgegeben zu werden, um Menschen zu helfen. Das Land muss als Geldgeber einen Überblick über die Geldflüsse und Leistungen der eigenen Institutionen haben. In diesem Bereich muss man sehr achtsam sein”, erklärt Sprickler-Falschlunger. Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker müsse deshalb dafür sorgen, dass die Kontrollmechanismen deutlich verbessert werden. Auch müsse darüber diskutiert werden, in welchem Ausmaß Rücklagenbildungen bei Landesinstitutionen sinnvoll seien.