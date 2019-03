IfS-Kontrollausschuss: Regierung wehrt sich gegen FPÖ-Angriff

Nachdem die FPÖ Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) nach dem IfS-Kontrollausschuss im Landtag vorgeworfen hatte, völlig überfordert zu sein, wehren sich die Regierungparteien.

“Der heute im Kontrollausschuss vorgelegte Prüfbericht des Landesrechnungshofes zum Institut für Sozialdienste zeigt, dass das IfS korrekt mit den Steuergeldern umgeht und damit wertvolle Dienste wie Therapiestunden, Familienbegleitung und Unterstützung von Menschen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen, anbietet. Auch bei der Ansparung von Reserven hat das IfS stets korrekt, also entsprechend den Richtlinien des Landes gehandelt”, so die Grüne Sozialsprecherin Sandra Schoch. “Wir lassen uns die wertvolle Arbeit des ifs und der MitarbeiterInnen des Landes durch parteipolitisch motivierte Attacken nicht schlechtreden”.