Idee des Fairen Handels zieht Kreise

Der Weltladen in Hittisau eröffnete vor 30 Jahren seine Pforten.

Hittisau. Breite Kreise hat die Idee des fairen Handels in den vergangenen drei Jahrzehnten in Hittisau gezogen. Mit viel Idealismus und der Hoffnung, ein Stück Welt verändern und verbessern zu können, gründete ein motiviertes Team unter der Leitung von Obfrau Cornelia Dorner vor 30 Jahren den Verein „Aktiv für die Eine Welt“. „Wir wollten den fairen Handel im Dorf etablieren, Bewusstseinsbildung leisten und die Arbeit unserer PartnerInnen in den Entwicklungsländern in den Mittelpunkt stellen“, erzählt Gründungsmitglied Marlies Nenning. Knapp ein halbes Jahr nach der Vereinsgründung im März 1991 wurde der Weltladen Hittisau eröffnet.

Der erste Weltladen in Hittisau wurde im Benefizhaus am Dorfplatz eröffnet. Unter bescheidenen räumlichen Verhältnissen gelang es den ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern einen beträchtlichen Warenumsatz zu erzielen. Später wurden in der Parzelle Heideeggen besser geeignete Verkaufsräume angemietet. 2004 konnten im Haus von Brigitte und Hermann Nenning in bester Lage am Dorfplatz 60 m² Verkaufs- und Lagerraum bezogen werden, wo sich der Weltladen im Lauf der Zeit zu einem gut besuchten Spezialgeschäft entwickelte. Im Juni wird der Weltladen Hittisau innen völlig umgestaltet. Mit einer neuen Einrichtung und neuen Produkten sollen wieder verstärkt Impulse gesetzt werden.