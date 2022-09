„Ich will Feuerwehrmann werden“

Neben der Feuerlöscherüberprüfung stellte sich die Brazer Feuerwehr mit einem Tag der offenen Tür vor.

Am Tag der offenen Tür war im Feuerwehrhaus und rund um das Gebäude reger Betrieb. Feuerlöscher wurden zur Überprüfung gebracht, neue gekauft und das Feuerwehrauto begutachtet. Am Parkplatz beim Bauhof Innerbraz konnten sich die Besucher beim Löschen mit der Löschdecke versuchen. Es wurde ihnen auch eindrücklich demonstriert was passiert, wenn man brennendes Öl mit Wasser versucht zu löschen. Es folgt eine Stichflamme, die zu argen Verbrennungen und enormen Schäden führt. Die kleinen Besucher erfreuten sich beim Zielspritzen oder beim Bedienen das „LUFs“.

Die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit und so mancher Traum eines kleinen Besuchers ging damit in Erfüllung. Ab zwölf Jahre können Mädchen und Buben zur Feuerwehrjugend beitreten. Dort werden sie auf den Aktivstand in Theorie und Praxis ausgebildet. Mit 16 Jahren können sie dann in den Aktivstand übertreten. „Wir freuen uns aber auch über Quereinsteiger, die ab 16 Jahre bei uns in die große Feuerwehr kommen können“, so Feuerwehrkommandant Joachim Hillbrand. Für das leibliche Wohl am Tag der offenen Tür sorgten Feuerwehrmitglieder unter anderem mit Pizza und Braten.