"Ich will, dass endlich gebumst wird"

In der aktuellen Staffel von "Love Island" überrascht Sylvie Meis mit einem aufrichtigen Wunsch, den sie ungeniert preisgibt. Die Moderatorin spricht über ihre Sehnsüchte und Erwartungen an die Kandidaten in der Kuppelshow.

Die neueste Staffel von "Love Island" ist gestartet und wird auf RTLZWEI ausgestrahlt. Die Moderation übernehmen in dieser Runde Sylvie Meis (45) und Oli P. (45). Während Oli P. in der ersten Folge noch etwas zurückhaltend bei brisanten Themen wirkt, zeigt sich Sylvie Meis von ihrer offenen Seite und teilt ihre Wünsche und Erwartungen mit den Zuschauern.

Offenes Gespräch unter Moderatoren

Ein Gespräch zwischen den beiden Moderatoren nimmt eine überraschend direkte Wendung. Dabei geht es um die Situation der Kandidaten in der Kuppelshow, die derzeit in Griechenland stattfindet. Sylvie Meis lässt ihre Gedanken über das, was sie sich von den Singles in der Villa erhofft, freimütig heraus. Sie gibt sogar einige Ratschläge, um die Spannung in der Villa aufrechtzuerhalten: "Ich würde mich nicht nur auf einen konzentrieren – das ist langweilig. Du musst neue Erfahrungen sammeln", äußerte die 45-Jährige.

Ein aufrichtiger Wunsch

Im Live-Gespräch spricht sie schließlich aus, was sie sich für die Staffel erhofft: "Es ist jetzt meine dritte Staffel, es wird höchste Zeit, dass es endlich mal passiert! Ich will von ganzem Herzen, dass endlich gebumst wird!" Am Ende ihrer Offenbarung gibt sie noch ein weiteres Geständnis ab: "Ich habe noch nie in der deutschen Version Sex gehabt." Was sie damit den Zuschauern mitteilen will, bleibt offen für Interpretationen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag, 11. September 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.