"Ich kann es eigentlich gar nicht glauben"

Vergangene Woche wurde Fliesen Jams zum Nachfolger der Druckerei Fischer KG als neuer Hauptspponsor von EC Bregenzerwald bestimmt.

ECB: Hallo Manfred, danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Zuerst einmal herzliche Gratulation im Namen des gesamten Vereins. Für diejenigen, die dein Unternehmen noch nicht kennen, kannst du es uns in ein paar Sätzen vorstellen und auch sagen, wie der Name richtig ausgesprochen wird?

Manfred Fink: Sehr gerne. (lacht) Jam(e)s ist mein Spitzname aus meiner aktiven Zeit als Fußballer. Als ich die Firma 2003 gründete, habe ich sie einfach Fliesen Jams genannt. Wir sind ein Familienbetrieb mit sieben Mitarbeitern, die ich alle selbst ausgebildet habe. Wir bearbeiten und verlegen Boden- und Wandmaterialien aus Keramik, Natur- und Kunststein und Beton. Hauptsächlich beschränkt sich unsere Arbeit auf Einfamilienhäuser, ab und zu auch ein größeres Projekt. Wir haben auch einen Ausstellungsraum in Dornbirn, die Firma selbst befindet sich in Riefensberg.

Manfred Fink: Guntram Schedler hat mich an Silvester angerufen, als ich gerade beim Doktor war. Da ich nicht abnehmen konnte, hat er mir aufs Band gesprochen, dass ich ihn zurückrufen soll. Er hat mir dann den Link zum Video der Sponsorenziehung geschickt. Ich habe es mir dann angesehen und konnte es im ersten Moment nicht glauben.

Manfred Fink: Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Ich hätte niemals gedacht, dass man am Ende eines so speziellen Jahres, noch so ein Glück haben kann. Meine Frau hat nur gesagt: Das darf doch wohl nicht wahr sein. (lacht) Ich unterstütze ja mehrere Vereine und bin ja schon längere Zeit Hauptsponsor beim FC Riefensberg. Über Guntrams Bruder Werner bin ich dann zum EC Bregenzerwald gekommen. Wenn es sich ausgeht, besuche ich immer wieder Mal ein Spiel.