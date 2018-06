„Ich hörte plötzlich diese Stimmen“

Obdachlose wegen Feuerlegung bei Fußacher Kirche vor Gericht.

Dieser Fall erscheint so außergewöhnlich wie die Betroffene selbst ungewöhnlich ist. Die nunmehr 54-jährige absolvierte einst die Handelsschule, arbeitete auf einem Schiff und anschließend in einer Blumenhandlung. Bis im Jahr 2002 irgendetwas Absonderliches geschehen sein musste. Etwas, das die Frau plötzlich völlig aus der Bahn warf.

Nachdem sie jahrelang untergetaucht war und auf der Straße lebte, trat sie erst im Dezember 2017 wieder in Erscheinung. Allerdings auf eine erschreckende Art. So setzte sie im Eingangsbereich der Fußacher Pfarrkirche absichtlich einen Müllbehälter in Brand, die Flammen drohten auf das Gotteshaus überzugreifen.