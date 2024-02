"Ich hing nur noch mit einem Bein an der Stromleitung"

Kennedy Littledike, damals 16 Jahre alt, überlebte einen dramatischen Autounfall, bei dem sie in eine Stromleitung geschleudert wurde.

Am Abend des Unfalls war Kennedy Littledike mit zwei Freunden unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. "Unser Auto prallte gegen einen Laternenpfahl, wir überschlugen uns und gerieten ins Rutschen. Keiner von uns war angeschnallt, wir flogen alle aus dem Auto“, berichtet Kennedy in der Zeitung "Daily Mail".

Dieser Moment, der wie eine Szene aus einem Zirkus erscheint, war in Wirklichkeit das Ergebnis eines schrecklichen Unfalls. Kopfüber und in neun Meter Höhe hängt die junge Frau mit ihrem Bein an einem Seil. Sie erzählt "Ich wurde mehrere Meter hoch herausgeschleudert und blieb mit einem Bein an der Stromleitung hängen."