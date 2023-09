"Ich habe aufgegeben": Warum Sandra Schoch nun aus der Kirche austritt

Stein des Anstoßes war ein zuvor in den VN erschienenes Interview mit Bischof Benno Elbs.

"Nicht weil diese Person eine moralische Instanz für mich war"

"Ich habe aufgegeben. Nachdem ich den Artikel von unserem Bischof las, der sagte, dass er nichts dazu zu sagen hat und dann ausführlich formulierte, wieso er das Recht auf medizinische Versorgung aus symbolischen Gründen für Frauen nicht in allen Lebenssituationen im Krankenhaus haben möchte", heißt es im gleichen Posting, das die Grünen-Politikerin auf Social Media veröffentlicht hat.

Damit spricht die Bregenzer Vizebürgermeisterin auf das heiß diskutierte Thema Abtreibung in Vorarlberg und im Speziellen auf die Haltung des Vorarlberger Kirchenoberhauptes an, die der Bischof kürzlich in dem angesprochenen Interview unmissverständlich zum Ausdruck brachte.