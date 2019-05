„Ich hab dich lieb, Mama!“

Der Muttertag wird jedes Jahr am 2. Sonntag im Mai gefeiert. Wir ehren unsere Mütter und wollen ihnen mit den schönsten Blumen, einem vorgetragenem Gedicht oder einem mit viel Liebe zubereiteten Frühstück einen ganz besonderen Tag bereiten.

Das klassische Geschenk zu diesem Ehrentag ist und bleibt der Blumenstrauß – aus diesem Grund halten unsere Floristen ein ausgewähltes Sortiment an klassischen und speziellen Schnittblumen für Sie bereit. Eine Vielzahl an fertigen Sträußen und floralen Arrangements steht für Sie zur Auswahl, selbstverständlich fertigen wir auch Aufträge nach Ihren Wünschen an. Wer gerne etwas Bleibendes schenken möchte, dem bieten wir ein breites Sommerblüher-Sortiment: z B. Margerithen- oder Malvenbüschchen, Schopflavendel oder Balkonbäumchen eignen sich hervorragend als Muttertagsgeschenk. Diese unermüdlichen Blüher erfreuen die Mütter auch noch spät im Sommer und lassen auf diesen Tag mit einem Lächeln zurückblicken. Legen Sie Ihre Blumen in unsere Hände – Floristen können mehr!