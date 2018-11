Ich freu mich aufs Christkind - Adventlesung für Kinder

Am 15. Dezember von 15 Uhr bis 17.30 Uhr findet in den Bücherei-Räumlichkeiten "Unser KleinWien" in Doren eine Adventlesung für Kinder statt. Es sind alle Kinder zwischen 4 und 8 Jahren eingeladen, Weihnachten sinnlich zu erleben.

Wir hören eine weihnachtliche Geschichte und lassen uns mit Punsch, Gebäck, Musik und Kerzenschein auf Weihnachten einstimmen.

Für die Begleitpersonen der Kinder besteht die Möglichkeit, in Büchern und Zeitschriften zu schmökern und sich in „Unser KleinWien“ zu verweilen und gemütlich beisammen zu sitzen.