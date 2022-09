IAW22: Digitale Visionäre von Google bis Meta

Bei der Interactive West, der größten Digitalkonferenz am Bodensee, stehen am heutigen Dienstag über 20 Speaker auf der großen Bühne im Dornbirner Messequartier.

Wie gewöhnlich startete die Inter Active West am Montag mit den Masterclasses. Digitale Experten und Expertinnen zeigten spannende Einblicke in ihr alltägliches Bussines. Masterclasses gab es in der Illwerke VKW, Rohmbergs Fabrik und unter anderem bei Russmedia, wo Digital Touchpoints im Employer Branding und Recruting erläutert wurden von Klaudia Aldjic und Claudia Nessler.

Speaker Andreas Wndel (r.) im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann. (VN/Sams)

Am heutigen Dienstag startete die Digitalkonferenz im Messequartier. Neben Marketing-Koryphäe Angelika Hrubi von Google Österreich, "Ms Crypto" Larissa Kravitz vom beliebten Podcast "Investorella" und Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment und Global Director of Public Relations bei der Lovehoney Group, sind diesmal auch vier Speaker aus Vorarlberg zu erleben. Alle vier haben rund um die Welt Karriere gemacht und gelten nun als Spezialisten der digitalen und kreativen Branche. Auf der IAW geben sie exklusive Einblicke in ihr Business.

Vier Speaker aus Vorarlberg

Den Anfang macht Julia Neumann, die für ein Praktikum in der Werbebranche nach New York zog und schon mit ihren ersten Werbeprojekten gleich zwei Cannes Lions einheimste. Heute ist sie Chief Creative Officer bei Johannes Leonardo. Andreas Wendel absolvierte sein Telematik-Studium an der TU Graz. Heute ist er Chief Technology Officer beim US-amerikanischen Start-up Kodiak Robotics, welches sich auf die Entwicklung von autonomen Lkw spezialisiert hat.

Interactive West im Dornbirner Messequartier. (Bild: VN/Sams)

Robert Krimmer ist Professor für E-Governance an der Universität Tartu in Estland. In seiner Forschung und Lehre fokussiert sich der gebürtige Feldkircher auf die digitale Transformation. Michael Karg wiederum spricht über die Trends der digitalen Medienplattformen und wie globale Marken davon profitieren.