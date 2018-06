IAW18: Input, Insights und Networking

Vor fünf Jahren startete die Interactive West mit der Mission, einen digitalen „Seelenort” in Vorarlberg zu schaffen.

Am Dienstag zeigte die größte Digitalkonferenz im Bodenseeraum eindrücklich und mit neuem Besucherrekord: Mission accomplished!

Rund 800 Teilnehmer erlebten gestern im Dornbirner Messequartier einen höchst interessanten Tag – prall gefüllt mit Inputs und Insights zu neuesten digitalen Trends und Entwicklungen. Auch Spaß, Action und das leibliche Wohl kamen nicht zu kurz bei lockerem Networking in den Pausen, einem Drohnen-Hindernisparcour, feinem Catering und einer chilligen After Party mit Electronic Beats. In der AREAX präsentierten lokale Start-ups, Unternehmen und Initiativen ihre kreativen digitalen Ideen.