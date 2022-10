IAEA: Anzeichen für bevorstehenden Atomtest in Nordkorea

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehren sich die Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea. Am Freitag feuerten die Nordkoreaner wieder ballistische Raketen ab.

"Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen gehen leider in die genau andere Richtung", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in New York. Die IAEA beobachte entsprechende Vorbereitungen. Jeder halte deswegen "den Atem an", sagte Grossi weiter.