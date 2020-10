"I wish you a speedy recovery" - Netz lacht über Straches Tweet für Trump

Dass seine Englisch-Kenntnisse zu wünschen übrig lassen, beweist HC Strache auf Twitter, wo er dem an Corona erkrankten US-Präsidenten Donald Trump seine Genesungswünsche mitteilen wollte.

Nach Boris Johnson und Jair Bolsonaro hat es am Wochenende den nächsten hochrangigen Politiker erwischt. Donald Trump ist an Corona erkrankt. Zwischenzeitlich musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort mit einem experimentellen Medikament behandelt. Nun soll es dem US-Präsidenten schon besser gehen. Politiker aus allen möglichen Ländern wünschten Trump in den sozialen Medien eine rasche Genesung, so auch der ehemalige FPÖ-Chef HC Strache. "I wish you a speedy recovery, health and strength to deal confidently with all the lousy and primitive hostility of your opponents. All the best and continue to bless God", schreibt Strache auf Twitter.