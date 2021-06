"I werd narrisch" Faszination Fußball in Andelsbuch

Lesung und Diskussion des Kulturverein Bahnhof und des FC Andelsbuch

„Der Fußball ist voller Mythen, Geschichten, Legenden“, schreibt der Germanist Klaus Zeyringer in seinem Buch „Fußball. Eine Kulturgeschichte“. In diesem ist über den großen Fußball Dimitri Schostakowitsch zu lesen, für den das Stadion ein Rückzugsort bildete. Dort fühlte er sich sicher vor der Angst, vom totalitären System Stalins verhaftet zu werden. Es sei der einzige Ort, „wo man laut die Wahrheit über das sagen kann, was man sieht“, so der Komponist.