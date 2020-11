„Hyrule Warriors“ im Test: Auf in den Kampf mit Zelda & Co.

Das Prequel zum Blockbuster „Breath of the Wild“ setzt auf handfeste Nahkämpfe mit Horden von Feinden!

(Switch) Während die Gaming-Welt gespannt auf den Nachfolger zur letzten Legende von Zelda auf Switch wartet, liefert Nintendo nun statt dem Sequel die Vorgeschichte – und das in einer sehr eigenwilligen Form. „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ entnimmt der Vorlage „Breath of the Wild“ (BotW) die fantasievolle Welt als Setting, die Charaktere als Spielfiguren und die Kampf-Features für das Gameplay – fertig ist das Game.

Der Fachmann nennt das Genre „Musou“: Ein fast allmächtiger Krieger mäht in einer offenen Welt Heerscharen von Gegnern nieder. Bekannt ist das beispielsweise aus der „Dynasty Warriors“-Serie, nun eben mit Zelda-Anstrich. Das Geschehen spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von „Breath of the Wild“, als Link und Zelda gemeinsam mit den vier Titanen versuchten, die „Verheerung“ Ganon aufzuhalten. Dazu rekrutiert man quer in der Welt Verbündete und absolviert auf der Reise ein Scharmützel nach dem anderen mit hunderten Feinden.