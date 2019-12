Hypo-Vorstand: Hämmerle ersetzt Hefel

Der Aufsichtsrat der Hypo Vorarlberg hat in seiner ordentlichen Sitzung am Donnerstagvormittag ein neues Vorstandsmitglied bestellt.

Philipp Hämmerle (36) aus Lustenau hat ein Studium im Bereich iTec – Information and Communication Engineering an der FH Dornbirn absolviert und an der Wirtschaftsuniversität Wien ein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen.