Hypo Vorarlberg: Ergebnis 2020 fast halbiert

Die Hypo Vorarlberg Bank AG meldet infolge der Corona-Pandemie für das Geschäftsjahr 2020 einen starken Ergebniseinbruch.

Pandmie hatte Auswirkungen

Herausforderungen im Jahr 2020

Die Liquidität der Kunden über Stundungen und Überbrückungskrediten sicherzustellen, sei 2020 die größte Herausforderung gewesen, daher stiegen auch die Forderungen an Kunden, so Haller. Zum 31. Dezember 2020 betrug das Volumen an Finanzierungen mit gewährten Stundungen 549 Mio. Euro, die Neu- und Überbrückungsfinanzierungen aufgrund der Pandemie beliefen sich laut Hypo auf rund 94 Mio. Euro. Um die Wirtschaft wieder hochfahren zu können, seien nun längere Laufzeiten für Überbrückungskredite und "mehr Pragmatismus in der Regulatorik" nötig, so Haller, der zudem Instrumente für einen erleichterten Eigenkapitalaufbau forderte.

Ausbau der Digitalisierung

Der bereits bestehende Fokus auf Digitalisierung habe sich gerade in Zeiten des Lockdown bezahlt gemacht. Philipp Hämmerle, Vorstand für Digitalisierung und IT, betonte den Anteil der IT an der Entwicklung neuer, künftiger Bankdienstleistungen. 2020 habe man die IT-Tochter in die Bank integriert, "um hier schlagkräftiger agieren zu können". Die Pandemie habe die Digitalisierung des Bankgeschäfts beschleunigt, man folge damit auch der zunehmenden Kundennachfrage. Gerade für große Entscheidungen sei aber der persönliche Kontakt weiter gefragt, betonte Vorstand Wilfried Amann. Dazu habe man das Know-how für Immobilienfinanzierung oder Vermögensanlage in Kompetenz-Centern in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz gebündelt. In der "Freiraum"-Filiale im Messepark in Dornbirn erprobe die Hypo ein neues Filialkonzept mit digitalen Formaten und Produkten.