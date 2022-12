Hype um App: Scharfe Kritik an sexistischen KI-Bildern

Aktuell kommt man auf Social Media daran nicht vorbei: Mittels KI generierte Selfies mit der App "Lensa" sind überall. Doch die App ist höchst umstritten.

Die Anwendung der App ist umstritten. Seit ein paar Tagen kursieren auf Social Media jede Menge mittels KI generierte Selfies. Basierend auf KI-Technologie zaubert die "Lensa"-App künstlerische Porträts von den Usern. Die Bilder gehen viral - doch dafür gibt es viel Kritik. Einerseits was den Datenschutz betrifft, andererseits wegen der Darstellung der Frauen. Die App bedient sich nämlich alter Stereotype. Aktuell ist die App in Österreich ganz oben in den App-Store-Charts.

Stars, Sportler und erfolgreiche Influencer machen es vor

Kritik an Datenschutz

Kritik wegen sexistischen KI-Bildern

Das sagt das Unternehmen Prisma Labs dazu

Doch was sagt das Unternehmen Prisma Labs dazu? "Bitte beachte, dass gelegentliche Sexualisierung in allen Genderkategorien beobachtet wird, wenngleich auch auf unterschiedliche Weise. Das Stable-Diffusion-Programm wurde auf ungefilterte Internetinhalte trainiert. Damit spiegelt es auch Vorurteile wider, die Menschen in die Bilder, die sie produzieren, einfließen lassen. Urheber erkennen die Möglichkeit gesellschaftlicher Vorurteile an. Wir auch", ist in den FAQs zu lesen, die das Unternehmen dem "Guardian" zuschickte.