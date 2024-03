Hundespazierwege in Vorarlberg

von Marion Hofer, Vorarlberger Autorin

Wenn es im Dickicht raschelt und eine graue Schnauze zwischen Büschen und Wurzelstöcken zum Vorschein kommt, keine Angst! Es handelt sich nicht um einen geschrumpften Wolf, sondern um ein neugieriges Zwergschnauzer-Mädchen namens Emma, das gerade der Nase nach der Umgebung erkundet. Wenige Meter weiter, am anderen Ende der Leine, genießt Frauchen Marion Susanne Hofer den Duft des Waldes, das Konzert der Vogelstimmen und die fast ein wenig verwunschen anmutende Atmosphäre des Auwaldes. Kreuz und quer erkunden die beiden in unzähligen Schritten und Spaziergängen Land und Ländle.

Welche Vielfalt Vorarlberg dabei aufweist, ist erstaunlich. Ob entlang des Seeufers, hinauf auf den Karren, das herrliche Panorama genießen, auf den Barfußwegen über Stock und Stein balancieren, Schluchten erkunden, vorbei an Burgruinen oder rund um Stauseen - zusammen erobern die beiden zwar nicht die Welt, aber dafür entdecken sie das Ländle umso intensiver und zeigen einer hundeliebhabenden Leserschaft, was Vorarlberg auf 33 Hundespazierwegen so alles zu bieten hat. Und das ist ganz schön viel.