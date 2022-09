Hunderte Menschen feiern mit der Pfarre Rankweil

Nach fünfjähriger Pause gab es vom traditionellen Rankler Pfarrfest das geglückte Revival.

RANKWEIL. Das Rankweiler Pfarrfest hielt was es schon in den letzten Ausgaben versprach. Nach einer schöpferischen Zwangspause von fünf Jahren gab es die Wiederauferstehung und hat die Erwartungen sogar noch übertroffen. „Das ist ein wunderbarer Wiederbeginn. Der beliebte Treffpunkt für Jung und Alt war die Gelegenheit sich in spezieller Atmosphäre zu unterhalten und einige nette Stunden mit Köstlichkeiten zu genießen. Die große Freude war deutlich spürbar“, sagt Rankweil Pfarrer Walter Juen stellvertretend für die vielen freiwilligen Helfer von der Pfarre Rankweil und den unterstützenden Vereinen wie etwa die Turnerschaft Rankweil. Das Pfarrfest läutet das neue Kirchenjahr ein. Ganz im Zeichen des Flohmarkt und der Feier im gut besetzten Vinomnasaal stand das Zusammenkommen der vielen hunderten Rankweiler Bürger. Seit dem letzten Jahr werden über dem Dach über der Sakristei und Marienkapelle in der St. Josef Kirche größere Reparaturarbeiten durchgeführt. Die Restaurierung beläuft sich auf 86.000 Euro. Nun hat die Pfarre Rankweil einen Flohmarkt mit Allerlei für Groß und Klein organisiert und der Erlös kommt eben dieser Renovierung in der St. Josef Kirche zugute. Der Flohmarkt im Vinomnasaal stieß bei der Bevölkerung auf reges Interesse und viele neue Waren wechselten den Besitzer. Nicht nur die Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall zusammen mit Ehemann Marco und seinen drei Kindern auch die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny und Karin Reith, Seelsorger Elmar Simma, Goldenes Verdienstzeichen Träger Werner Sonderegger, Künstler Kurt Huber, Allgemeinärztin Magdalena Wöss, Armin Wille, Herbert und Cornelia Geringer, Ex-Rankweil Vizebürgermeister Manfred Speckle und Norbert Preg ließen sich den Flohmarkt und das Fest im Vinomnasaal nicht entgehen. Für die musikalische Umrahmung sorgte im Gottesdienst und im Vinomnasaal die Bürgermusik Rankweil mit Kapellmeister Werner Lins.VN-TK