Hunderte Funkenbesucher beim Lochauer „Bömmler Funken“ am See

Lochau. Ein Kinderfackelzug mit schönem Kinderfunken zum Auftakt sowie ein tolles Feuerwerk vor dem Abbrennen des großen Funkens, der traditionelle „Bömmler-Funken“ am See begeisterte einmal mehr die vielen Funkenbesucher, Jung und Alt.

Vom See her wehte eine leichte, nasskalte Brise, aber trotz leichtem Nieselregen wurde es in Funkennähe bald auch ein „sehr warmer“ Funkenabend. Zur Freude der Funkenbauer arbeiteten sich die Flammen in diesem Jahr rundum schön gleichmäßig in die Höhe, doch der große Hexen-Böller-Knall erschreckte die Besucher mit unerwarteter Verspätung.