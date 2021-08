Hunderte Fans und Beachvolleyball vom Feinsten

Die Wolfurt-Trophy ist schon wieder Geschichte und brachte besten Sport auf höchsten Niveau.

Am Vormittag starteten die Halbfinalspiele der Herren der Wolfurttrophy 2021. Um 11 Uhr kam es zu der Begegnung Schweiz HAUSSENER / METRAL gegen die Österreicher KRATZ / ERTL. Die Schweizer zeigten ihre ganze Klasse und holten sich sehr viele Bälle in der Verteidigung. Das Spiel ging mit 2:0 an unsere Nachbarn. Im zweiten Halbfinalspiel der Herren standen sich die Tschechen DZAVORONOK / TEZZELE und die jungen Österreicher SEISER / KINDL gegenüber. Die beiden Teams trafen in der Gruppenphase schon aufeinander und konnte erst im dritten Satz von den Österreichern erkämpft werden. Die Zuschauer:innen durften sich somit über ein Top-Spiel freuen. Im ersten Satz fanden SEISER / KINDL nicht ins Spiel und der erste Satz ging klar an die Tschechen. Im zweiten Satz zeigten die Österreicher wieder deren ganze Klasse und es wurde zu einem Kampf auf Augenhöhe mit einem besseren Ende für die Tschechen. Somit standen sich die Schweizer und Tschechen im Finale gegenüber.