Hunderte bei Demonstration gegen Kavanaugh festgenommen

Bei Protesten gegen den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für den Obersten Gerichtshof sind Hunderte Demonstranten festgenommen worden. Tausende hatten sich am Donnerstag zunächst vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Washington versammelt, um gegen Brett Kavanaugh zu demonstrieren, dem sexuelle Vergehen vorgeworfen werden.

Anschließend zogen sie in ein Bürogebäude des Senats, der am Wochenende über die Berufung von Kavanaugh abstimmen will. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie “Kava-Nope” (übersetzt etwa: Kava-Nee) oder “Glaubt den Überlebenden” in die Höhe. Unter den Festgenommenen ist auch die US-Schauspielerin Amy Schumer.