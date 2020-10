Hundert Vereinsjahre in Wort und Bild dokumentiert

Fotoausstellung von Jubilar FC RW Rankweil erhielt großen Zuspruch

RANKWEIL. Auf reges Interesse stieß zum 100. Geburtstag von FC RW Rankweil die Fotoausstellung im Sporthaus Gastra. Unter den vielen hunderten Besuchern waren auch Vorarlbergs Fußball Langzeitpräsident Horst Lumper und die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny und Karin Reith. Einige aktive und passive Vereinsmitglieder vom Jubilar Rot-Weiß diskutierten über so manche Höhen und Tiefen des Traditionsklubs aus der Marktgemeinde. Besonders großen Applaus gab es auf das Video vom entscheidenden Meisterschaftsspiel Anfang der 80iger Jahre zwischen FC Egg und RW Rankweil. Aber auch der sportliche Werdegang von der Kriegszeit bis zur Gegenwart in Schwarz-Weiß und in Farbe erhielt hohe Anerkennung. VN-TK