Hundelend – Tierleid in Vorarlberg

In der neuen Folge von Alpenblut wird das düstere Kapitel zwischen Mensch und Tier in Vorarlberg belichtet.

Alpenblut-Host Sarah Karina Schaefer führt uns durch eine Vielzahl diverser dunkler Geschehnissen in Vorarlbergs Geschichte, in denen das Wort Tierliebe nicht mehr ganz so passend zu sein scheint. Seien es nun ein Hans Würffel der 1572 seinen Kopf verloren hatte, weil er angeblich Unzucht mit den Kühen seines Vaters getrieben habe, oder ein Lustenauer, der Hunde und Katzen verzehrte; diese Folge dringt in Vorarlbergs dunkelste Schatten vor.