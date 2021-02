Hund zog an Leine - Wanderin in Großdorf abgestürzt

Eine 76 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag in Egg-Großdorf im Bregenzerwald bei einem Wanderunfall schwer verletzt worden. Sie stürzte mehrere Meter über einen Wiesenhang, weil ihr Hund heftig an der Leine gezogen hatte, berichtete die Polizei. Die Seniorin wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.