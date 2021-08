Hummels: Mats soll eine Neue haben - Cathy zeigt sich halbnackt

Ist das eine Botschaft an ihren Ex? Mats Hummels soll frisch verliebt sein, Cathy präsentiert inzwischen ihren spärlich bekleideten Traumkörper auf Instagram.

Eine Schlagzeile jagt die nächste: Im Hause Hummels wird das Telefon am heutigen Tage wohl nicht aufhören zu klingeln. Nun soll das einstige Traumpaar nicht nur über eine Scheidung nachdenken, Mats soll sogar bereits eine neue Frau daten - und sie soll erst 21 Jahre alt sein. Was Cathy dazu zu sagen hat? Bisher nicht viel. Zumindest besteht sie, seitdem die Gerüchteküche am Brodeln ist, auf ihre stetige Taktik "Kein Kommentar".

Halbnackt auf Instagram

Auf Instagram können sich ihre Fans dafür über ein paar heiße Schnappschüsse freuen. Im sexy Bikini präsentiert die 33-Jährige ihren Traumkörper und verdeutlicht auch in ihrer Bildunterschrift, dass es ihr blendend geht: "Was für ein wunderschöner Tag! Ich hoffe, jede:r konnte heute etwas die Sonne genießen", schreibt Cathy und fügt passend hinzu: "Schönheit ist keine Frage des Alters." Eine Botschaft an Mats?

Gastrolle bei "Unter uns"

Auch beruflich läuft es für Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels gut, sie übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie "Unter uns". Ab Mitte Oktober werde die Noch-Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) zu einer "süßen Versuchung" für den in Liebesdingen nicht gänzlich erfolgreichen Till Weigel (Constantin Lücke), erläuterte die zuständige Agentur am Donnerstag. Till bekomme bei der Suche nach einer Frau Unterstützung von seinem Sohn Noah, der einen Dating-Aufruf für den Vater starte. Auf diesen werde dann eine gewisse Bea Kienzle aufmerksam - der Rollenname von Cathy Hummels.