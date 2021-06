Frankreich schlägt Deutschland dank Hummels-Eigentor

Im Schlager der Gruppe F setzte sich der amtierende Weltmeister Frankreich gegen EM-Mitfavorit Deutschland nicht unverdient mit 1:0 durch.

Nach dem späten, aber klaren Sieg von Portugal gegen Ungarn ging es in der Gruppe F am Abend mit dem Topspiel der bisherigen EM zwischen Frankreich und Deutschland weiter. Doch gerade in der Anfangsphase passierte nicht viel, das sich die beiden Mannschaften sehr vorsichtig abtasteten. Dennoch schien es so, als ob die Franzosen jederzeit einen Gang zulegen hätten können und das Spiel im Griff hatten. In der 20. Minute ging der Favorit durch ein Eigentor von Hummels dann auch mit 1:0 in Front und kontrollierte das Duell bis zur Pause ohne große Probleme. Deutschland fand in der ersten Halbzeit offensiv nie wirklich ein Rezept, um gefährlich zum Abschluss zu kommen.