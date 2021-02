Hula-Hoop-Herstellerin Andrea kann sich vor Anfragen kaum retten

Durch die Pandemie ist ein regelrechter Hype um die sogenannte Hoopfitness ausgebrochen. Andrea aus Dafins ist zertifizierte Hoopfitness- und Hoopdance-Lehrerin und stellt seit 13 Jahren ihre eigenen Reifen her.

Andrea ist 33 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Dafins. Vor 13 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Hullern. 2014 hat sie dann ihr Hobby zum Beruf gemacht und den Schritt in die Selbständigkeit gewagt.

Es fehlen regionale Produzenten

Für die Herstellung der Reifen verwendet Andrea viele verschiedene Materialien, von denen sie viele aus dem Ausland beziehen muss, da diese bei uns in Vorarlberg nicht hergestellt werden. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Lieferschwierigkeiten, kam Andrea an einem Punkt an, an welchem sich die 33-Jährige entscheiden musste, ob sie ihr Geschäft weiterführen oder nicht. Sie entschied sich dafür, worüber sie nun im Nachhinein unglaublich froh ist.