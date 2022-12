Hütter verpasst Sieg im Super G nur um 2 Hundertstel

Cornelia Hütter musste sich beim Super G von Lake Louise nur der Schweizerin Corinne Sutter um 0,02 Sekunden geschlagen geben.

Nach zwei Abfahrtssiegen in Folge war Sofia Goggia auch im Super G von Lake Louise die große Gejagte. Doch auch Nina Ortlieb und die restlichen ÖSV-Damen wollten auch heute vorne mitmischen. Von den ersten ÖSV-Damen am Start zeigte vor allem Ramona Siebenhofer eine gute Fahrt und setzte sich klar vor Nicole Schmidhofer an die Spitze. Doch Elena Curtoni und Ragnhild Mowinckel lösten die Österreicherin ab.