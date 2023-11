HTL Rankweil holt sich Landestitel im Basketball

In einem Rekordteilnehmerfeld von 13 Teams, konnte die von Hubert Winkler betreuten Burschen der HTL Rankweil ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Angeführt von Aufbauspieler Sebastian Münst, besiegten die Rankweiler in einem wahren Krimi das Sportgymnasium Dornbirn nach doppelter Verlängerung und setzte sich anschließend im Finale gegen die HAK Bregenz durch.

Die HTL Rankweil wird Vorarlberg bei den diesjährigen Bundesmeisterschaften Ende November in Zell am See vertreten.