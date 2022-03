HTL Rankweil hofft auf ein Edelmetall

In der Bundeshauptstadt Wien kämpft die Oberstufe der HTL Rankweil um eine Medaille.

RANKWEIL. Nach dem Sieg bei der Landesmeisterschaft der Oberstufen im Basketball möchte das Team der HTL Rankweil auch bei den Bundesmeisterschaften in Wien in dieser Woche an ihre gezeigten Leistungen anknüpfen und den Einzug unter die besten drei Schulteams in Österreich schaffen. Dafür trainieren die Spieler auch mehrmals in der Woche. Direktorin Judith Zeiner zeigt sich erfreut, dass sich Leistungssport und Technikstudium an der HTL vereinbaren lässt. Die Stützen der Mannschaft sind die Spieler Felix und Luis Erath und Paul Pitscheider, die in der 2. Bundesliga bei den Dornbirn Lions spielen, sowie der Unter-19 Leistungszentrum Kaderspieler Sebastian Münst. Coach Hubert Winkler sieht ein großes Potential der Spieler durch deren Schnelligkeit, Wurffähigkeit und Technik.