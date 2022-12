HTL Rankweil gewinnt die Basketballmeisterschaft

Winkler-Team auf Landesebene ohne Konkurrenz.

Bei der diesjährigen Schul-Olympic Basketballmeisterschaft der Oberstufen konnte das Schulteam der HTL Rankweil alle Spiele klar gewinnen. Im Finalspiel gegen das Sportgymnasium Dornbirn waren sie mit 51:28 siegreich und in der Vorrunde konnten sie gegen den späteren 3. Platzierten, das Gymnasium Schillerstraße, mit 61:5 gewinnen. Im Team der HTL Rankweil konnten sich die drei Bundesliga Spieler Luis und Felix Erath, sowie Paul Pitscheider der Dornbirn Lions und der Vorarlberger Kaderspieler Sebastian Münst, ausgezeichnet in Szene setzen. Ein sehr gute Leistung zeigten auch die beiden Vereinsspieler Linus Marte und Kaan Sönmez, sowie Johannes Klapper und Luka Janic. Coach Prof. Hubert Winkler freute sich über die tolle Performance seiner Schüler und hofft durch den Sieg weitere junge Spieler zum Basketballspiel motivieren und für die nächstjährige Meisterschaft aufbauen zu können. Der Sieger im nächsten Schuljahr kann an den Bundesmeisterschaften, die alle zwei Jahre stattfinden, teilnehmen und das ist das neue Ziel des Basketballteams der HTL Rankweil. Frau Direktorin Judith Zeiner gratuliert den erfolgreichen Schülern, im Namen der Schulgemeinschaft, zu deren tollen Leistung.