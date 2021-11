HTL Rankweil bleibt im Basketball unantastbar

Das Team um Trainer Hubert Winkler gewann die Landesmeisterschaft im Schulsport ohne eine einzige Niederlage.

Die von Hubert Winkler betreuten jungen Sportler der HTL Rankweil blieben ihrer Favoritenrolle gerecht. Angeführt von den beiden Bundesligaspielern Felix und Luis Erath, gewannen die Rankweiler sämtliche Vorrundenspiele in souveräner Manier und blieben auch im Halbfinale und Endspiel gegen das BORG Schoren und die HTL Dornbirn erfolgreich. Im großen Finale deklassierten Erath und Co. die Alterskollegen der HTL Dornbirn mit 56:17-Punkten. Einiges zuzutrauen ist den HTL Rankweil Spielern Johannes Klapper, Kaan Sönmez, Linus Marte, Mustafa Can Ates, Paul Pitscheider, Luis Erath, Luka Janic, Sebastian Münz und Felix Erath bei den Basketball Bundesmeisterschaften Anfang Dezember in der Bundeshauptstadt Wien. VN-TK