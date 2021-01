Hotel Schäfer in Fontanella ist insolvent

Das Spa-Hotel "Das Schäfer" ("Das Schäfer Berghotel GmbH") in Fontanella hat infolge der Coronakrise Insolvenz angemeldet.

Am Freitag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Laut Kreditschutzverband KSV1870 stehen 6,7 Mio. Euro an Aktiva 8,3 Mio. Euro an Passiva gegenüber. 14 Dienstnehmer und 74 Gläubiger sind betroffen. Die Schuldnerin möchte durch Unternehmensfortführung eine Quote von 20 Prozent erfüllen.