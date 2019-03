Hotel Gams in Bezau investiert vier Millionen Euro in Umbau

Rund zehn Jahre nach dem letzten großen Umbau gönnt sich das Genießer- und Kuschelhotel Gams in Bezau in den kommenden Monaten einen millionenschweren Relaunch.

So beabsichtigt die Hotel Gams GmbH zum einen, im Gebäudeteil “Kokon” eine Spa-Erweiterung mit neuer Event-Erdsauna und neuem Skypool auf dem Dach durchzuführen. Dazu kommt eine neu gestaltete 65-Quadratmeter-Suite. Zum anderen sollen auch die bestehenden 58 Suiten des Hotels einer Erneuerung und Umgestaltung unterzogen werden, sagte Ellen Nenning, geschäftsführende Gesellschafterin der Hotel Gams GmbH, im wpa-Gespräch. Im Zuge dessen werde der Gästebereich mit Bar, Lobby und Restaurant neu gestaltet.

Gleichzeitig plant das Hotel Gams im historischen Stammhaus aus dem Jahr 1648 ein Café, eine Pizzeria und eine Vinothek mit etwa 20 Sitzplätzen einzurichten. Um den Erlebniswert für die Gäste zu erhöhen, werde das Gebäude dafür innen teilweise ausgehöhlt, wodurch man durch mehrere Stockwerke hindurchblicken könne. Zudem entsteht ein Hotelshop. Zukünftig bleibe das 4-Sterne-Superior-Hotel mit seinen Angeboten ausschließlich jenen Gästen vorbehalten, die reserviert haben und auf der Gästeliste stehen. Im Stammhaus “GAMS 1648” seien unterdessen alle Gäste ohne jede Reservierung willkommen, so Nenning.

Derzeit laufen die behördlichen Genehmigungsverfahren für jene Teile des Relaunch, die genehmigungspflichtig sind. Per Anfang Juni hat das Hotel Gams dann für vier Monate für die Umbauarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung sei für den Oktober geplant, sagte Ellen Nenning. Das gesamte Investitionsvolumen beziffert sie mit rund vier Millionen Euro.

Zwei Drittel der Gäste aus der Schweiz

Dass die Umbauarbeiten im Sommer stattfinden, begründet Nenning damit, dass diese Zeit für das Hotel Gams mit seinen 50 Mitarbeitern tendenziell eher schwächer sei. “Junge Eltern mit Kindern gehen da in den gemeinsamen Sommerurlaub. Der Urlaub zu zweit folgt zumeist außerhalb des Sommers.” Nach wie vor kämen bis zu 65 Prozent der Gäste aus der Schweiz. Aber auch der deutsche Markt in einer Entfernung von etwa 400 Kilometer nehme von seiner Bedeutung her zu.