Hotel Engel Alberschwende: Darum bleibt die Küche leer

Die Spartengeschäftsführerin für Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO klärt auf: "Für den Mitarbeiter sieht das AMS in diesem Jahr keine Möglichkeit mehr für eine Anstellung. Natürlich ist Verständnis für den Betrieb da. Der Koch ist gut eingeschult, hat auch Verwandte hier. Aber rechtlich ist Fakt, dass eine Beschäftigung erst ab Januar wieder möglich ist. Saisonkräfte haben bei uns immer eine zeitlich begrenzte Möglichkeit, um zu arbeiten. Das sind neun Monate, die aber relativ frei eingeteilt werden können". So sehe es das Gesetz in Österreich vor. Es bestünde also für den jungen Mann die Möglichkeit, drei Monate zu arbeiten, dann eineinhalb Monate nachhause zu fahren, dann wieder drei Monate zu arbeiten. Allerdings dauerte die Beschäftigung durchgehend neun Monate. Somit kann er für das Jahr 2022 nicht mehr angestellt werden.