Horroroper vom Feinsten: "Macbeth" in Salzburg

Mit Verdis "Macbeth" in der Inszenierung von Krzysztof Warlikowski haben die Salzburger Festspiele im Opernbereich ihren ersten bejubelten Höhepunkt erreicht. Als Horroroper vom Feinsten beschert der Abend einen virtuosen Seelenstriptease des Bösen und bespielt das große Festspielhaus als über- und multidimensionales Gruselkabinett. Festspielliebling Asmik Grigorian fügt ihren Salzburger Ausnahmeauftritten eine gesanglich wie darstellerisch herausragende Lady Macbeth hinzu.

Warlikowski setzt auf die volle Breite der Bühne, auf Leere und schauerliche Requisiten, auf Kinder mit Masken, Omis mit Strickzeug, auf Spitalsinventar und auf simultane filmische Nahaufnahmen in Schwarz-Weiß. "Macbeth" erzählt von der blutigen Gier nach Macht und von dem Abwärtsstrudel, in den sie alle, schuldig wie unschuldig, hineinzieht. Das Böse selbst ist Protagonist, in männlicher wie weiblicher Ausprägung.