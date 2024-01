Horror-Verletzung: Schock bei der Handball-EM in Deutschland

Schockmoment bei der Handball-EM: Der niederländische Star Samir Benghanem verletzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Schweden schwer.

Linkes Knie knickte um

In der 42. Minute des Spiels ereignete sich der Unfall. Benghanem, der bereits mit einem Turban wegen einer Verletzung an der rechten Augenbraue spielte, sprang hoch, um einen abgewehrten Ball zu fangen. In der Luft geriet er unter Druck eines schwedischen Gegenspielers. Beim Landen knickte sein linkes Knie auf tragische Weise nach außen weg. Der 30-jährige Kreisläufer fiel zu Boden und schrie vor Schmerzen, was bei Zuschauern und Mitspielern für sichtbaren Schock sorgte. Viele hielten sich fassungslos die Hände an den Kopf, bei einigen standen Tränen in den Augen.